Mulher é violada por amigos da filha após festa

Rapazes filmaram o momento e colocaram o vídeo online.

Uma mulher inglesa escreveu para a coluna sentimental do jornal The Sun para pedir ajuda após ter sido violada por dois amigos da filha após a festa dos 18 anos da jovem. A senhora, que nunca é identificada pelo nome para proteger a sua identidade, conta que gostou da atenção - também por ter passado por um divórcio há pouco tempo - mas que se sente mal com o que aconteceu.



Depois de descobrir que a mãe se envolveu com os amigos, a filha deixou de lhe falar e saiu de casa. A mulher, de 38 anos, explica que tudo começou quando os jovens lhe começaram a pagar bebidas e a olhar de forma provocante para ela. Por estar embriagada, diz ter confiado que os rapazes, no final da festa, a queriam ir deixar a casa para garantir que ficava em segurança.



Quando chegaram à habitação, os dois jovens colocaram a mulher na cama e fizeram sexo com ela à vez, filmando os atos com os telemóveis.



Na manhã seguinte, um deles chantageou a mulher dizendo que, a partir desse momento, ela teria de fazer sexo sempre que ele quisesse ou os vídeos da noite anterior eram colocados online. Quando a progenitora mudou as fechaduras de casa - uma vez que o rapaz lhe tinha roubado a chave suplente - as imagens foram publicadas nas redes sociais.



Foi nesta altura que a filha descobriu tudo e se recusou a falar mais com a mãe.



A mulher foi aconselhada a voltar a tentar conversar com a filha uma vez que foi vítima de um crime e que a culpa - nem da violação nem das imagens terem sido colocadas online - não é sua.