Tania Chikwature, uma mulher de 32 anos, capotou o carro numa rotunda enquanto o filho, de 19 meses, ia nos bancos traseiros da viatura. A mulher estava a conduzir embriagada e teria uma taxa de alcoolemia três vezes superior ao permitido, na altura do acidente, em Peterborough, Inglaterra. Uma garrafa de vodka foi descoberta dentro da viatura.

Mulher embriagada capota carro com filho no banco de trás

O bebé, de apenas um ano e meio, sobreviveu ao despiste e foi encontrado pendurado de cabeça para baixo mas sem quaisquer ferimentos. O filho da mulher foi retirado do carro por testemunhas oculares.

No vídeo, é possível observar que a mulher passa de uma faixa da estrada para a outra, ultrapassando o traço contínuo.

"O carro foi totalmente destruído", disse o autor da gravação, condutor de pesados. "Em nenhum momento a mãe perguntou se a criança estava bem ou se referiu a ele. Durante os 32 anos que tenho de carta, posso dizer que esta condução [da senhora que se despistou] é das mais perigosas que já vi", prosseguiu a mesma fonte.

A mulher recusou fazer o teste do álcool no local do acidente e a polícia só descobriu que a mulher estava embriagada depois de terem feito um teste ao sangue, cinco horas depois.

Chikwature admitiu ter conduzido de forma perigosa e sob a influência de bebidas alcoólicas. A mãe do bebé foi condenada a 26 semanas de prisão e recebeu uma proibição de condução durante três anos.

