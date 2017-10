Mulher encontrada morta na cama dois anos depois

Polícia prendeu jovem de 23 anos suspeito do crime.

Marie Conlon foi encontrada morta no seu apartamento em Belfast, na Irlanda, depois de ter estado dois anos desaparecida. A polícia desconfia que a mulher de 68 anos tenha estado morta em casa desde Janeiro de 2015, quando foi vista em público pela última vez.



"As autoridades foram alertadas na sexta-feira após terem sido levantadas preocupações sobre o bem-estar de Marie Conlon, de 68 anos de idade", disse o inspetor-chefe da polícia do Norte da Irlanda, Alan Dickson, ao jornal britânico Metro.

A polícia forçou a entrada no apartamento da vítima e descobriram-na sem vida na cama. Segundo as autoridades, era evidente que já estava morta há bastante tempo. "Foi realizada uma autópsia e os resultados sugerem que a morte pode ter sido suspeita. Estão a decorrer novos testes", declarou o chefe da polícia.



As autoridades abriram uma investigação para apurarem se foi homicídio e prenderam um jovem de 23 anos por suspeita de múltiplos crimes, entre eles, assassinato. O rapaz foi detido em Belfast e está sob custódia policial.