Mulher encontrada morta no roupeiro do ex-marido

Suposto homicida saltou da janela para escapar à policia e afirmou que "tinha de a matar".

20:16

O corpo de Joanne Lee, de 38 anos, foi encontrado no roupeiro da casa do ex-marido em Dublin, Irlanda. O homem tentou escapar e acabou com as duas pernas partidas.



As autoridades foram à residência do suspeito após denuncias da família de Joanne que reportaram o desaparecimento da jovem no Dia dos Namorados.



Segundo o jornal Mirror, a polícia encontrou a porta do quarto do suspeito barricada e quando conseguiram forçar a entrada, o suposto homicida saltou da janela do terceiro andar.



Após o transporte do homem para o hospital, as autoridades começaram as buscas por Joanne na habitação do ex-marido e encontraram o cadáver no roupeiro, envolto num saco-cama.



Embora as investigações não estejam concluídas e seja necessária uma análise mais detalhada ao corpo da mulher, exames preliminares concluíram que Joanne terá morrido asfixiada. Contudo, a policia não descarta a possibilidade de o homicídio ter sido realizado em outro local.



No interrogatório, o homem não quis falar com as autoridades a apenas declarou que "tinha de a matar".