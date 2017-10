Mulher envenena marido e acaba por matar 12 familiares

Pelo menos 14 pessoas estão hospitalizadas. Crianças entre as vítimas mortais.

17:29

Uma mulher paquistanesa foi presa por ter envenenado o marido e, acidentalmente, mais 12 familiares do próprio.

Asiya Bibi colocou veneno no leite do companheiro com o objetivo de provocar a sua morte. Mas o homem, em vez de beber o líquido, usou-o para fazer uma bebida à base de leite e iogurte, chamada 'lassi', e serviu-a a toda a família.

A polícia disse que a mulher foi forçada a casar com o homem numa união arranjada pelas famílias de ambos, uma prática muito comum no Paquistão.

Segundo a imprensa local, Asiya tentou fugir da casa onde vivia com o marido, em Muzaffargarh, para a casa dos pais, mas não teve sucesso e acabou capturada pelas autoridades.

O chefe da polícia, Owais Ahmad, confirmou que Asiya foi acusada de homicídio e um homem, que se acredita ser amante da mulher, e a sua tia também foram presos.

De acordo com a polícia, 13 pessoas morreram, incluindo crianças, e 14 estão hospitalizadas.