Mulher esfaqueia homem que a apalpou na rua

Ia em corrida matinal quando foi alvo de ataque sexual e resolveu vingar-se.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:27

Uma mulher norte-americana esteva em plena corrida matinal quando começou a ser seguida por um homem. Este acabou por a apanhar num parque em Salt Lake City, nos EUA, e começou a apalpá-la. A mulher, que costuma ter consigo uma faca de pequenas dimensões para se defender, respondeu imediatamente ao ataque sexual e esfaqueou o homem.



"Aparentemente a vítima costuma ir correr sempre com uma pequena faca escondida. Quando sentiu que estava a ser perseguida pegou nela e, quando o suspeito consumou o ataque sexual, esfaqueou-o várias vezes", confirmou o detetive da polícia local Greg Wilking.



O ataque ocorreu na semana passada mas só agora foram revelados os contornos do crime, uma vez que o suspeito conseguiu fugir apesar dos ferimentos. A polícia lançou um alerta a todos os hospitais da região, para que o homem com ferimentos de faca, com idade entre os 15 e 30 anos, com cerca de 1,80 metros de altura, que na altura do ataque vestia uma camisola cinzenta e tinha uma mochila. No entanto nenhum homem com estas características foi assistido nos hospitais locais.



As autoridades pedem agora a qualquer pessoa que tenha informações adicionais para identificar o suspeito, que contactem a polícia de Salt Lake City. "É um caso extremo mas, neste caso em particular, resultou a favor da vítima. Estava preparada e soube responder ao ataque", adianta o porta-voz da polícia, confirmando que a faca usada foi recolhida e analisada para se recolherem vestígios de ADN.