Mulher espancada por ter dado à luz uma menina

Imagens chocantes foram captadas na Índia.

Por Daniela Espírito Santo | 12:53

Um vídeo com imagens chocantes de uma mulher a ser espancada depois de, alegadamente, ter dado à luz uma menina está a correr mundo e a causar indignação.



Segundo adianta o The Sun, a família desta mulher estaria furiosa porque Meena Kashyap, de 35 anos, não foi capaz de conceber um menino. Para além disso, a mulher também teria apresentado uma queixa na polícia sobre uma disputa de dote.



Nas imagens, é possível ver Meena encolhida junto a uma parede enquanto é espancada pelo cunhado e um colega com tacos de hóquei. Enquanto a mulher berra com dores, os homens continuam a espancá-la, num episódio que foi aparentemente filmado por um vizinho.



As imagens estão a causar muita indignação na Internet.



A polícia local já está a investigar o caso e garante que vai levantar acusações contra o marido de Meena, Daljit Singh, e o seu irmão, Kamaljeet, bem como o amigo Gaurav.



No entanto, a família da vítima já veio a público questionar a complacência das autoridades, que não atuaram em acusações de violência feitas anteriormente contra os cunhados de meena: a mulher já teria apresentado queixa por abusos da família do marido, que estava em litígio com a sua pelo seu dote.



Segundo avançam vários jornais indianos, a mulher já teria sido espancada diversas vezes.



Meena está casada há dois anos e deu à luz uma menina, que foi rejeitada pela família do marido.