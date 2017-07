Expulsa marido para o sofá e este morre durante o sono

Mulher arrependida diz que a “vida é demasiado curta para se ir dormir chateado”.

Por Ana Ferreira Silvestre e Pedro Zagacho Gonçalves | 11.07.17

pub

Ashley Murrell, mulher de Mikey, de 36 anos, teve uma discussão com o marido e disse para este dormir no sofá. Nessa mesma noite, Mikey morreu durante o sono. O casal vivia em Wellington, na Nova Zelândia.

Quando Mikey chegou a casa, depois de um longo dia de trabalho, Ashley teve uma enorme discussão com ele. Disse que estava a "enterrar-se no trabalho" e, nesse sentido, disse para o marido dormir no sofá.

Mikey estava a trabalhar mais de 15 horas por dia, sete dias por semana, porque estava a poupar, com o intuito de levar Ashley a viajar até Praga, no seu dia de aniversário. Queria fazer-lhe uma surpresa.

Agora, Ashley mostra-se muito arrependida e diz sentir-se "culpada". O casal tinha três filhos em comum e casaram em 2010. Adoptaram Morgan e, mais tarde, tiveram os gémeos Mikey e Lisa, em 2013.

"Perder o meu marido mudou a minha perspectiva sobre a vida (…) a vida é demasiado curta para ir dormir chateado", em depoimento a um jornal local. "Gaste cada momento que tem com a sua família", aconselha, lamentando o sucedido.

A autópsia relevou que Mikey morreu sufocado, durante o sono. A causa por trás disso ainda não foi revelada.