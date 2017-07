Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher fica amiga do assassino do pai

Glen Flett sempre quis conhecer a família que tinha destroçado. Margot perdoou-o.

19:36

O pai de Margot von Sluytman foi assassinado durante um assalto à loja onde trabalhava em 1978. O executante, Glenn Flett, arrependeu-se do crime e, anos depois, quis procurar a família que tinha destroçado para lhes pedir desculpa.



Apesar de ter sido aconselhado a não voltar a entrar na vida de Margot, Flett não desistiu e conseguiu chegar ao contato com a mulher. Margot sempre quis conhecer o homem que tinha matado o pai para perceber as razões. Agora, os dois são grandes amigos.



A canadiana decidiu aceitar o arrependimento de Glenn. Começaram a falar por e-mail mas depressa o adicionou no Facebook onde conversam com regularidade. Os dois decidiram contar a história a um programa da BBC e recordaram o dia fatídico em que o pai da jovem perdeu a vida.



"Estávamos a planear o assalto. O plano era derrubar o homem, pegar no dinheiro e fugir. Chegamos ao piso principal da loja e estava uma pessoa a correr atrás de nós a gritar para alguém nos parar. Depois demos de caras com o senhor von Sluytman… que nos disse para desistir. Eu e o meu parceiro atirámos nele espontaneamente", afirmou Glenn Flett ao programa Outlook.



Margot revela que sentiu "dor" ao ouvir o testemunho do atacante mas justifica que também sente "uma dor intensa por Glen: "Deve ser muito difícil [para ele] viver com essa dor".