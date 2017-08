Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher fica com quatro mamas após cirurgia que correu mal

A mulher era obrigada a colocar fita cola nos seios, mesmo quando tinha relações sexuais.

16:29

Kailan, mãe de dois filhos, ficou com quatro seios após uma cirúrgia plástica que correu mal, nos EUA.



A mulher era obrigada a colocar fita cola nos seios, todos os dias, mesmo quando tinha relações sexuais, conforme avança o jornal britânico Daily Mail.



Kailan submeteu-se a uma cirúrgia plástica para aumento dos seios quando tinha 19 anos. Porém, o processo que durou apenas 15 minutos, teve como consequência o aumento, não de volume, mas de quantidade, tendo ficado com um aspeto semelhante a quatro seios, uma vez que os implantes foram colocados acima do tecido mamário considerado normal.



Desde então, viu-se obrigada a colar fita adesiva de modo a segurar os implantes que ficavam pendurados no seu peito, não prescindindo dos mesmos.



Desesperada, Kailan recorreu aos cirurgiões da série televisiva E Realidade Botched, de modo a resolver o problema que, até à data, tinha sido adiado devido aos custos.



Os médicos do programa acabaram por ajudá-la removendo os implantes anteriores e colocando novos, na posição correta.