Mulher furiosa atira peixe à cara de vendedora

Acusou a peixeira de estar a vender alimento fora de validade.

20:15

Na Ucrânia, uma mulher, com um peixe na mão, começou a bater na vendedora que lhe forneceu o alimento, dizendo que o produto estava fora de validade quando o comprou.

As imagens mostram o momento em que a mulher ataca a vendedora, agredindo-a, no rosto, com o peixe.

O incidente aconteceu em Henichesk, no sul da Ucrânia.

A vendedora ainda respondeu ao ataque, tentando defender-se, afirmando que não tinha culpa de ter vendido o peixe já fora de validade.

A vítima afirma ter servido o peixe à neta, o que acabou por "envenená-la". Como resultado, a neta ficou extremamente doente.

Outra mulher parece tentar interferir na situação e acalmar ambas as partes, mas sem sucesso. As duas mulheres continuaram a lutar.

O vídeo, publicado online, recebeu vários comentários. Um utilizador, de nome Vvavil, escreveu que "as vendedoras dos mercados são normalmente umas criminosas".

A maioria dos comentários tendiam para o apoio da compradora.