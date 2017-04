Uma mulher tentou agredir um segurança de um estabelecimento de diversão em Liverpool, na Grã-Bretanha, mas acabou por ela própria levar um soco.

Mulher leva um soco após tentar agredir segurança

No vídeo publicado no Twitter vê-se a mulher, de vestido e saltos altos, a tentar dar um murro ao segurança que se desvia e riposta com um soco na cara da agressora.

Depois de ter sido agredida, a senhora cambaleia para trás, aguentando-se firme em pé, enquanto uma outra mulher parece reclamar com a atitude do segurança.

O vídeo já tem mais de 1800 visualizações desde que foi publicado esta segunda-feira por uma utilizadora chamada Kirsty. Contudo, ainda não foi possível identificar a pessoa que filmou a situação.

