Mulher luta pelos direitos do "peito descaído"

Blogger de 23 anos lançou o movimento #SaggyBoobsMatter, para demonstrar o orgulho nos seios naturais e sem soutien.

Chidera Eggerue, lançou um movimento nas redes sociais no mínimo insólito. A jovem, de 23 anos, está a lutar pelos direitos dos seios descaídos e

publica fotos para realçar a beleza

do peito natural,

em detrimento dos seios com implantes de silicone, e também contra a ideia social que um peito natural descaido não é bonito. O objectivo do movimento Saggy Boobs Matter (Os Seios Descaídos Importam) é desafiar as pessoas a colocaram fotos dos seus seios, contrariando a inundação constante de "peitos perfeitos" nos media.

O Instagram da blogger, sediada em Londres, conta com 51 mil seguidores e esta publica diversas fotos com um brilho e orgulho da sua forma física, depois de admitir que era "extremamente exigente e consciente do seu corpo, como qualquer jovem".

A aspirante a locutora de rádio ganhou elogios pela sua postura corajosa mas admite que ainda é alvo de críticas que diminuem a sua auto-estima.







Chidera disse ao Buzzfeed que estava cansada de ver "mamas perfeitas" na televisão e nas montras das lojas.







"A falta de representação da aparência real do peito, quando costumo fazer compras de soutiens, na M&S, fez-me perceber que algo estava errado no modo como o mundo vê os corpos das mulheres", afirma a jovem, que critica ainda as embalagens dos soutiens, por não oferecerem orientação.







O seu 'hashtag' dispersou-se nas redes sociais, recebendo muitos elogios e aprovação de várias mulheres cansadas dos "peitos falsos".







Chidera garante que "a maioria das respostas foram horríveis e decepcionantes" mas que aprendeu "a não levar tão a sério" as críticas.

"Os corpos das mulheres são escolhidos, como se existissem apenas para satisfazer", finaliza.