Mulher marca encontro pela internet e é violada e esfaqueada

Já na rua, ao final da noite, o casal assistiu ao agressor alcoolizado a tentar violar a mulher e a esfaqueá-la. As testemunhas aperceberam-se da situação e pediram ao amigo que parasse. O pedreiro entrou no carro e fugiu sozinho.A mulher ficou ferida na berma de uma estrada e não se sabe o estado de saúde atual.O suspeito estava em fuga há três meses e foi detido no dia 24 de março.As autoridades descobriram que o homem é acusado de tentar matar um tio em 2014.