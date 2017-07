Mulher morre com impacto da descolagem de avião

Os voos rasantes no Aeroporto Internacional Princesa Juliana atraem inúmeros turistas.

Por Carolina Canha e Pedro Zagacho Gonçalves | 13.07.17

Uma mulher de 57 anos, natural da Nova Zelândia, morreu devido ao impacto causado pela descolagem de um Boeing 737, à qual se encontrava a assistir, em São Martinho, nas Caraíbas.Após ter sido atirada para o chão, a mulher acabou por não resistir à força do impacto da explosão do motor do avião, tendo acabado por morrer, conforme avançam os meios de comunicação locais.O incidente ocorreu no Aeroporto Internacional Princesa Juliana, que é conhecido pelos poucos metros de distância ao solo a que os aviões por lá passam. É comum os turistas ficarem a observar as descolagens e aterragens dos aviões na praia que fica a escassos metros da pista do aeroporto.O óbito foi declarado pouco depois da mulher ter sido projetada, pelas 18 horas desta quarta-feira.Inúmeros turistas que visitam a praia de Maho têm por hábito filmar os voos rasantes que acontecem no local, que passam a uma distância de menos de 100 pés, apesar dos avisos para a não aproximação ao mesmo.