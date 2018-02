Mulher morre durante desafio de jejum em seita

Designer de interiores decidiu juntar-se ao culto de Sai Baba depois de um difícil divórcio de dois anos.

17:12

Elena Smorodinova, uma mulher russa de 35 anos, decidiu ser juntar-se a uma seita, demonstrando toda a sua devoção pelos ensinamentos e desafios propostos pelos líderes do culto 'Sai Baba'. A mulher acabou por morrer enquanto jejuava com os outros seguidores.

Os amigos e familiares afirmaram que, desde que Elena se juntou à seita 'Sai Baba', na cidade de Novosibirsk, no centro-centro da Rússia, afastou-se, criando uma grande dependência em relação a diversas práticas religiosas.

Um dos amigos da vitima garante que a Lola, a líder da seita, desafiou Elena a "fazer muitos jejuns e proibiu-a de manter contacto com os amigos".

Oriunda da Sibéria, era considerada pelos mesmos, como uma pessoa "aberta e alegre". No entanto, mudou a sua postura e carácter "completamente ao juntar-se ao culto".

Elena conseguiu sobreviver a vários desafios de jejum de Lola, mas este último consistia em ficar sem comer alimentos por três semanas e sem água durante as primeiras duas semanas. A vítima terá afirmado que queria parar com o desafio, mas já se encontrava numa fase muito avançada de desnutrição. Este desafio tornou-se fatal.



Os ciúmes da líder em relação a Elena e ao seu suposto namorado estarão na origem da sugestão do desafio. As autoridades investigam agora o caso e tentam apurar se foram os ciúmes que levaram Lola a sujeitar Elena a tantos dias seguidos de jejum.

Este culto é liderado por uma ex-estilista e psicóloga, Elena Baykova, mais conhecida por Lola-Lila. Desde a ocorrência, Lola fugiu, pois poderá ser acusado de influenciar uma pessoa a cometer suicídio. As autoridades não revelam se a seita de Sai Baba ainda está operacional.