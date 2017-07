Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre em acidente que envolveu o jogador Liedson

O choque frontal aconteceu em Valença da Baía e 'levezinho' sofreu apenas ferimentos ligeiros.

O antigo jogador de Sporting e Fc Porto Liedson sofreu um acidente de viação na tarde desta terça-feira na estrada que liga Valença da Baía, perto da terra natal do levezinho, e a praia de Guaibim, onde reside desde que deixou os relvados.



De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) da Baía, o acidente ocorreu perto das 15h30 de Lisboa, junto ao atracadouro de Valença, com o BMW de Liedson a colidir com um Ford Ka, no qual seguiam dois passageiros.



O choque frontal entre as duas viaturas foi violento, com o Ford Ka a ficar muito danificado. A PRE informou que o antigo avançado apenas sofreu ferimentos ligeiros.



Os ocupantes do Ford Ka foram transportados para a Santa Casa de Misericórdia de Valença, mas um deles, uma mulher cuja identidade não foi revelada não resistiu aos ferimentos e morreu. Segundo a Polícia, o corpo da vítima foi levado para o Departamento de Polícia Técnica de Valença para ser autopsiado.



O acidente foi registado pela Polícia de Valença e agora será investigado para se apurarem responsabilidades.