Mulher morre em direto no Facebook

A americana Keiana Herndon fazia, quase diariamente, vídeos em direto para o Facebook a cantar ou a mostrar os dois filhos aos seguidores.

No passado dia 28 de dezembro, Keiana fez um 'live' a partir de casa de um amigo onde estava com o filho mais novo, Rylle. O que parecia apenas mais uma transmissão em direto para as redes sociais, acabou por se transformar num filme de terror. É que a jovem mãe, de apenas 25 anos, acabou por morrer, perante dezenas de seguidores que, de acordo com a polícia, nada fizeram para a salvar.

"É inacreditável que tenham ficado sentados a ver alguém a dar o último suspiro e não fazerem nada", disse o pai de Keiana, Richard Herndon, em entrevista ao New York Daily.

O vídeo, que entretanto já foi retirado do Facebook, mostrava Keiana a cantar, enquanto o filho brincava sentado numa cadeira. A certa altura, a jovem começa a transpirar e, por volta do sétimo minuto, desmaia e o telefone cai no chão. A criança pegou no telemóvel, enquanto a mãe, deitada no chão, respirava de forma ofegante. No fim, já não se vê Keiana a respirar e ouve-se Kylle a chorar.

A transmissão que estava a ser vista por cerca de 20 pessoas acabou por ser repercutida nas redes sociais e alcançou milhares de espetadores.

Cerca de meia hora depois do direto, o dono do apartamento chegou a casa e viu Keina no chão com o filho a chorar ao lado. Chamou os bombeiros e Keiana ainda foi transportada para o hospital, mas acabou por não resistir.

A norte-americana sofria de um problema na tiróide há anos e recentemente tinha descoberto que tinha cancro. Keiana tinha uma cirurgia marcada para a próximas semanas que não chegou a acontecer.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito