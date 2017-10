Mulher morre queimada com caramelo derretido

Estava a limpar uma batedeira gigante na confeitaria onde trabalhava, quando ficou submersa.

Uma mulher, de 36 anos, morreu queimada dentro de um tanque cheio de caramelo derretido, numa confeitaria em Stary Oskol, Belgorod Oblast, na Rússia.

A mulher chamava-se Natalia Nemets, era casada e tinha um filho com 10 anos, chamado Ivan. Natalia estava a limpar um tanque gigante, usado como batedeira, quando começou a escorrer caramelo a ferver para cima dela, fazendo com que ficasse submersa, apenas com as pernas de fora.

Segundo o jornal britânico The Sun, aparentemente, a vítima estava fora do seu posto habitual de trabalho e só a encontraram passado algum tempo. Os colegas de trabalho de Natalia ficaram em pânico por não poderem fazer nada.

"Ela não chorou. Não se ouviu nenhum som", contou ao jornal russo Komsomolskaya Pravda, uma colega de Natalia. "Ela estava a limpar a batedeira quando, de repente, começou a escorrer caramelo lá para dentro. Ela foi queimada viva, isso é verdade", acrescentou.

O caramelo foi removido da batedeira gigante e, só depois, é que retiraram o corpo da vítima lá de dentro. Para além do líquido estar a ferver, dentro do recipiente existem lâminas gigantes que estão em constante movimento, o que pode ter ajudado a provocar a morte de Natalia.

O jornal russo Komsomolskaya Pravda, escreveu que existem duas versões do acontecimento que estão agora a ser consideradas. Está em causa a alta temperatura da sala de trabalho que pode ter provocado o desmaio de Natalia e, consequentemente, a queda na tigela gigante, e ainda existe a versão de que a mulher pode ter tropeçado. As investigações já começaram e espera-se que terminem dentro de 15 dias.

Inicialmente, a direção da confeitaria Slavyanka tentou abafar o caso do passado dia 20 de outubro, e ameaçou os trabalhadores para que não contassem nada. Mas os detalhes do incidente rapidamente foram divulgados pela imprensa local.