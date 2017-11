Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morta a tiro por ex-marido em frente aos filhos

Homem não aceitava a separação. Rita tinha pedido uma ordem de restrição.

19:57

Rita Jorge da Silva, de 34 anos, foi morta a tiro pelo ex-marido no final da tarde do passado domingo. A mulher perdeu a vida em frente à mãe, à irmã e aos dois filhos com quem morava em Araputanga, no Brasil.



A tragédia, noticiada pelo site G1, da Globo, ocorreu uma vez que o ex-companheiro, José António Caetano, não aceitava a separação. Rita tinha inclusivamente pedido uma ordem de restrição contra o homem e já tinha, no passado, feito queixa deste por agressão.



A morte ocorreu quando José pediu que a mulher parasse o divórcio entre os dois: "Ela disse que não iria suspender o processo e então ele sacou um revólver e começou a atirar contra ela. A vítima correu para dentro da casa, mas já tinha sido baleada e caiu na varanda da casa, onde morreu", afirmou à publicação o investigador da Polícia Civil Ivo Ribeiro, encarregue do caso.



O suspeito está a ser procurado pelas autoridades mas ainda não há informações sobre o seu paradeiro.