Mulher morta a tiro por ex-namorado que a perseguia

Homem tentou suicidar-se e acabou no hospital em estado grave.

18:45

Uma mulher de 56 anos foi morta com um tiro no estômago pelo ex-namorado, enquanto estava a estacionar a sua bicicleta perto do trabalho, em Manhattan, nos Estados Unidos.



O homem conheceu a ex-namorada há um ano, num site de encontros online, e andava a persegui-la há vários meses, depois de terem acabado a relação. O assassino matou a vítima e, em seguida, tentou suicidar-se com um tiro na cabeça, mas não morreu, encontrando-se no hospital em estado grave.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Vincent Verdi, de 62 anos, alegadamente, perseguia todos os dias a ex-namorada, Elizabeth Lee Herman, desde a sua casa, em Upper East Side, Nova Iorque, até ao trabalho. Numa das perseguições apareceu de surpresa num encontro da vítima com outro homem, depois de já terem acabado, e também tinha por hábito mandar emails, flores e chocolates à mulher.

Vincent foi preso por perseguição no dia 5 de outubro, e as autoridades prometeram a Elizabeth uma ordem de restrição contra o ex-namorado. O homem foi libertado 7 dias depois, com a ordem prometida pela polícia, mas, na quarta-feira de manhã, o assassino repetiu o procedimento de todos os dias - seguiu a mulher até ao trabalho -, só que desta vez, com a intenção de a matar.

O porteiro do prédio onde vivia Elizabeth disse que a mulher lhe agradeceu por este tê-la avisado da presença de Vincent ao pé de casa, no dia antes do homicídio. "Ela disse-me: 'eu não entendo porque é que ele continua a fazer isto sabendo que tenho uma ordem de restrição contra ele. Vou ter de levá-lo a tribunal brevemente'", contou o porteiro da vítima.

Elizabeth morreu pouco tempo depois de chegar ao hospital, e Vincent está em estado grave.