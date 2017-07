Mulher muda o nome da filha três vezes

Em sete meses, a blogger Sophie Cachia já mudou o nome da filha três vezes.

Sophie, de 26 anos, da Austrália, e o marido Jaryd, tiveram uma menina e, inicialmente, escolheram um nome. Contudo, sete meses depois, a criança já foi chamada por três nomes diferentes.



O casal escolheu, inicialmente, um nome muito tradicional e que conjugava os nomes das duas avós da criança: Betty Margaret.

Duas semanas depois, a mulher começou a questionar o nome, e decidiu mudar. Desta vez, a escolha foi para Florence Margaret, cujo diminuitivo passou a ser Flossy.

A mulher refere, ao Mirror, que continua insatisfeita e vai agora tentar proceder à mudança definitiva.

A mulher explica que sempre gostou do nome Audrey e que quando entrou em trabalho de parto do primeiro filho chegou a pedir ao marido que caso se tivessem enganado na identificação do sexo da criança que a deixasse chamar o filho de Audrey. Isso não aconteceu e nasceu Bob.

Quando finalmente engravidou e soube que ia ser uma menina, este nome nunca chegou a estar em cima da mesa.

"Por graça, tive uma menina e Audrey nunca foi uma hipótese na altura. Betty era, mas depois achámos errado. Missy durou apenas 48 horas e ela acabou por ficar como Florence Margaret. Mas o nome Margaret só era suposto ser usado como nome do meio se ela se chamasse Betty. E se escolhêssemos Florence era para ser, desde sempre, Florence Gigi", conta, considerando que fez "asneira" na escolha do nome da filha.

Agora, e após tantas incertezas, a bebé chama-se Florence Margaret mas os pais tratam-na por Florence Gigi.



Sophie Cachia é uma conhecida blogger, que publica regularmente assuntos acerca da gravidez, no blog The Young Mummy.