Mulher oferece sexo em rifas para ajudar animais

Patrícia Dias lançou um concurso onde o prémio é uma hora de sexo com ela.

08.07.17

Essa rifa é para os 10 sacos de ração que vou pegar amanhã!!! Já está reservado pra mim pic.twitter.com/aa18AMWMKs — Patricia Dias (@Patidias_gp) 7 de julho de 2017



Uma mulher brasileira anunciou no Twitter que está a rifar uma hora de sexo para ajudar organizações que ajudem os animais.Patrícia Dias, que vive da prostituição há oito anos, é uma apaixonada por animais e desde que o seu pit bull ficou doente tornou-se uma ativista pela causa animal.A jovem, que meteu o anúncio no Twitter onde tem 75 mil seguidores, está a vendar as rifas por oito euros."Quando percebi que os clientes gostavam de me ajudar quando eu contava a história de um animal, vi uma oportunidade para fazer a diferença", conta Patrícia.