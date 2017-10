Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher paga para ser 'barriga de aluguer' engravida ao mesmo tempo do marido

Grávida deu à luz dois bebés.

10:54

Uma mulher que foi paga para ser a 'barriga de aluguer' de um casal que não podia ter filhos engravidou ao mesmo tempo do marido, gerando assim no seu ventre duas crianças, sem o saber.



Jessica Allen, de 31 anos, só descobriu que estava grávida de dois bebés no parto. À primeira impressão, a mulher julgou que os dois eram gémeos e que ambos eram os filhos biológicos do casal Liu que lhe pagou para ser 'barriga de aluguer'.



O caso aconteceu na Califórnia, EUA. A mulher, que recebeur cerca de 30 mil euros para realizar a gravidez de substituição apercebeu-se de que algo não estava bem quando comparou os dois bebés: um era branco e com traços asiáticos, já o outro, parecia ter genes africanos e era curiosamente parecido com o marido.



Os médicos deram o nome de superfetação ao fenómeno raro que aconteceu a Jessica. Assim, ficou explicado que Jessica e o Marido, Wardell Jasper, de 34 anos, conceberam um feto naturalmente após o processo de fertilização in vitro a que Jessica se submeteu para transferir o embrião para o seu útero.



Assim, uma das crianças é filha de Jessica e de Wardell, enquanto que a outra é filha da casal Liu.



O caso partiu para a justiça quando o casal levou as duas crianças, convencidas de que ambos eram os seus filhos biológicos. Quando um teste de ADN comprovou o contrário, o casal decidiu pôr a criança para adoção, mesmo sabendo que Jessica e Wardell estavam interessados em recuperá-lo.



"Gastei o dinheiro quase todo que recebi para ser 'barriga de aluguer' para conseguir recuperar o meu filho nos tribunais. Foi muito difícil mas nove meses depois pude finalmente voltar a tê-lo nos meus braços", conta Jessica ao jornal The Sun.



O casal, que já eram pais de mais duas crianças, mostram-se felizes por terem a família completa e por finalmente terem recuperado a custódia judicial do filho Max.