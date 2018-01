Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher parte costelas ao tossir compulsivamente

Vítima contraiu gripe que a fazia tossir com muita regularidade e intensidade.

10:10

Uma mulher de 66 anos partiu a costela do lado direito após duas semanas intensas de tosse seca, resultantes de uma gripe que tinha contraído, em Massachussetts, nos EUA.



A utente, que tinha sido diagnostica com gripe uns dias antes, dirigiu-se ao hospital com muitas dores. Foi aí que o médico se apercebeu que tinha um enorme hematoma por baixo do peito direito e uma dor aguda sempre que se lhe tocava.



Um exame revelou que a norte-americana tinha uma fratura nas costelas e ainda uma hérnia na parede do tórax.



A equipa médica acredita que a fratura terá sido causada pela tosse forte que a mulher sofreu nos últimos dias. A norte-americana de 66 anos acabou por ser operada e foi recomendada a tomar um antibiótico mais forte para curar a gripe e a tosse.