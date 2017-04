Mulher perde 220 quilos (e o marido) na luta contra a obesidade

A norte-americana Lupe Samano surpreendeu os espectadores do programa ‘My 600lb Life’ (Em português, ‘A minha vida com mais de 270 kg’), do canal TLC ao revelar que perdeu 220 quilos nos dois anos em que combateu a obesidade. A mulher, que começou os procedimentos para perder peso há dois anos, revelou que, na luta contra a condição que a deixou presa à cama durante 12 anos também perdeu o marido.

Lupe vivia confinada a cama sem se conseguir mexer. Após uma cirurgia, perdeu cerca de 135 quilos mas não desistiu e continuou a emagrecer, com uma rotina de exercício físico e alimentação cuidada.

Com o regime a que se sujeitou, conseguiu perder mais 60 quilos e após nova cirurgia de remoção de pele, emagreceu mais 15. No entanto, agora com menos 220 quilos, a norte-americana conta que o casamento não sobreviveu ao percurso que enfrentou.

Enquanto a mulher lutava contra a obesidade o marido, Gilbert, era infiel e falava com outras mulheres nas redes sociais. Lupe conta que a gota de água foi quando foi forçada a ter relações sexuais com o marido após a primeira cirurgia. "Estava cheia de dores, o processo foi muito doloroso. Quando voltei para casa ele insistia em fazer sexo. Como tinha problemas na anca, acabei por sofrer uma lesão grave e tive que voltar para o hospital", relata Lupe.

Com a autoconfiança regenerada, Lupe decidiu terminar o casamento. Diz-se motivada e "totalmente concentrada" na perda de peso e na sua saúde, adiantando que espera encontrar o amor quando tiver o corpo com que sempre sonhou.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito