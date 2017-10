Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher 'plus-size' despedida depois de fotos em topless

Stephanie está grávida de 5 meses e trabalhava num banco.

02.10.17

Stephanie, uma mulher 'plus-size' natural do estado norte-americano do Texas, foi despedida do seu emprego num banco após ter feito uma sessão fotográfica em topless com o namorado. Nas imagens, a mulher aparece grávida de 5 meses e em momentos carinhosos com o namorado, Arryn.



As fotos, conta o The Sun, rapidamente se tornaram virais. O objetivo destas, segundo os próprios, era promover o positivismo.



Mas quem não viu com bons olhos estas imagens foi o Austin Bank Texas N.A, que acabou por despedir Stephanie com a justificação que as fotos eram "inapropriadas", uma vez que o banco se trata de uma "empresa virada para as famílias".



As redes sociais foram inundadas com mensagens de apoio a Stephanie.