Mulher presa por tentar matar filho e ex-marido

Foram ainda detidas mais duas pessoas relacionadas com crime.

Uma mulher de 36 anos foi detida depois de ter tentado matar o filho, de 15, e o ex-marido, em Santa Catarina, no Brasil.

Além da brasileira, também o atual namorado, de 24 anos, e o filho, de 21, foram detidos por estarem relacionados com o crime. Sob os três pendia um mandato de prisão, desde o dia 20 de setembro, por suspeitas de tentativa de homicídio e roubo.

De acordo com o site brasileiro Extra, o trio invadiu uma residência e tentou matar o proprietário e o adolescente, filho da suspeita, no dia 14 de setembro.

O jovem conseguiu escapar, mas o ex-marido da mulher ficou ferido com golpes de machado na cabeça. O grupo roubou ainda objetos e 1300 reais, o equivalente a 350 euros.

No dia seguinte, a polícia realizou várias buscas à residência e pediu à justiça um mandato de prisão. O grupo pôs-se em fuga e só foi detido, na passada quinta-feira, durante uma fiscalização de rotina.

As autoridades desconfiam que a mulher tinha um relacionamento extraconjugal. Quando se separou, quis ficar com a casa, mas como não conseguiu, elaborou um plano para matar o ex-marido e o filho, que ficou do lado do pai.