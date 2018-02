Mulher prestes a dar à luz encontrada morta dentro de sacos

Corpo da grávida foi mutilado, esquartejado e abandonado em estrada.

Uma mulher com quase nove meses de gravides e que estaria prestes a dar à luz, foi encontrada morta dentro de vários sacos. A vítima, que estava grávida de um menino, foi morta, mutilada e esquartejada e o corpo foi abandonado numa estrada do estado indiano de Telangana.

As autoridades indianas estão a investigar o caso e acreditam que a mulher foi morta para que não desse à luz. Não foi para já possível identificar a vítima.

"Parece-nos que alguém que não queria ter este bebé estará por trás deste homicídio", adianta o comissário da polícia local Vishwa Prasad, acrescentando que o corpo foi encontrado junto a uma zona industrial.

Foram trabalhadores da recolha do lixo que encontraram várias partes do corpo da mulher em sacos e contactaram as autoridades. A gravidez só foi descoberta na autópsia feita ao corpo.

A polícia está agora a examinar as imagens de videovigilância do local e, segundo a investigação preliminar, tudo aponta para que a mulher tenha sido morta e esquartejada noutro local, antes do corpo ter sido ali abandonado.

A vítima é descrita como medindo 1,55 metros, de estatura média, com cerca de 30 anos, cara redonda e pele clara. As autoridades divulgaram ainda uma fotografia do que a mulher vestia: um top castanho e umas calças vermelhas, com pulseiras e um anel de cobre no dedo.

A polícia divulgou a descrição física da mulher na esperança que médicos, obstetras ou ginecologistas que a tenham acompanhado a possam reconhecer e revelar a sua identidade, para que a investigação possa avançar.