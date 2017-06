Salva menina de quatro anos atirada pela mãe da janela de torre em chamas

O incêndio desta quarta-feira na torre Grenfell, em Londres, consumiu por completo o edifício e deixou várias famílias destroçadas. Até ao momento já foram confirmadas 30 mortes na tragédia, mas as autoridades admitem que o número de vítimas mortais poderá aumentar, assim que terminarem as buscas em todos os 120 apartamentos da torre residencial.



Um homem, conhecido apenas como "Pat", de 40 anos, salvou uma menina de quatro anos, que tinha sido atirada pela mãe do quinto andar da torre Grenfell. A progenitora atirou a menina pela janela, tendo Pat conseguido apanhá-la segundos antes desta ser 'engolida' pelas chamas. A criança caiu-lhe no peito, como se de uma bola se tratasse.



Segundo uma testemunha, Kadelia Woods, também residente "a mãe tinha a cabeça da menina envolvida numa toalha, segurando-a e gritando por ajuda à janela". "O fogo estava muito violento. Eram cerca de 2h da manhã e o apartamento estava cheio de fumo", conta a mulher. Pat, vizinho das vítimas, gritou à mãe para largar a menina, prometendo apanhá-la. Esta, receosa, hesitou mas acabou por fazê-lo.



Ainda não é conhecido o paradeiro da mãe.





Mãe inundou a casa de banho para ganhar tempo de modo a salvar a família

Natasha Elcock, de 39 anos, inundou a casa de banho do seu apartamento, na torre Grenfell, para ganhar tempo até que a sua família fosse resgatada. A mulher, que se encontrava no 11.º andar do prédio em chamas, abriu as torneiras, tendo conseguido inundar vários andares.



Presa dentro do seu apartamento com o namorado e a filha de seis anos, Natasha acredita que foi a inundação que os salvou. Em declarações ao The Sun, esta afirmou: "Deixei a casa de banho inundar. Mantinha a humidade e baixava a temperatura no meio do fogo. Pode ter salvo as nossas vidas".





Após 90 minutos, a família recebeu ordens das autoridades, pelo telefone, para sair do prédio.









Dono do apartamento onde começou fogo de Londres está "em choque"

Foi revelada a identidade do dono do apartamento onde começou o fogo da torre de Grenfell em Londres: Behailu Kebede é taxista e, segundo vizinhos, está "em choque" depois da tragédia que destruiu o edifício.

O fogo terá começado após um curto-circuito no apartamento de Kabede, no quarto andar da torre. O homem, de 41 anos, terá entrado em pânico e imediatamente alertou todos os vizinhos. "Ele bateu a várias portas. Acordou-me quando eram 00h20 e disse-me que havia um incêndio em casa dele. A porta estava aberta e consegui ver que havia um pequeno fogo na cozinha dele", revela Maryann Adam, de 41 anos, uma das sobreviventes do fogo. A inglesa conta ainda que os alarmes de incêndio nunca tocaram.

Behailu Kebede, natural da Etiópia, conseguiu fugir depois de ter sido dada o alerta ás autoridades. O homem tem um filho, que também conseguiu fugir das chamas.

Uma amiga revela ao Daily Mail que Kebede "está bem, mas não é capaz de falar sobre nada neste momento", adiantando que o homem "está na casa de amigos".

As autoridades estão a investigar a rápida propagação do fogo, que ter-se-á devido ao revestimento isolador colocado nas últimas remodelações da torre.

Primeira vítima mortal identificada de Londres é um refugiado sírio





"Sobreviveu a Assad, à guerra na Síria, para morrer numa torre de apartamentos em Londres. Não há palavras para isto". Abdulaziz Almashi amigo da família de Mohammad Alhajali reage assim a notícia de que o jovem de 23 anos é a primeira vítima mortal identificada do incêndio na torre de Londres.



O refugiado Sírio estava no Reino Unido há três anos, depois de ter escapado à guerra da sua cidade natal, Daraa, na Síria. Veio para Londres com o irmão de 25 anos Omar, que está hospitalizado. Mohammad ficou retido durante duas horas no seu apartamento do 14º piso da Grenfell Tower. Os bombeiros não conseguiram subir acima do 13º andar

















Dentro da torre

A BBC divulga imagens captadas no interior da torre de Londres na manhã desta quinta-feira. As duas fotografias revelam o grau de destruição causada pelas chamas na torre Grenfell.







Rania Ibrham pediu ajuda em direto nas redes sociais enquanto tentava escapar

Rania Ibrham, de 30 anos, transmitiu o pânico que vivia durante o incêndio nas redes sociais. No Facebook, a mulher que vivia no 24.º andar da torre (o último) mostrou em direto os momentos em que tenta fugir das chamas. É ouvir os vizinhos a correr de um lado para o outro e baterem às portas para darem o alerta enquanto os corredores se enchem de fumo.

A mulher fala árabe e vai a janela, para olhar para o chão, 24 andares abaixo de si. Reza e e diz "peço desculpa a todos". Um amigo relata que Rania conseguiu descer para o 23.º piso com os dois filhos, de cinco e três anos. A família refugiou-se na casa de um amigo, mas todos estão ainda desaparecidos.





Irmãs de seis anos encontradas com vida no topo da torre

Tazmin Belkadi e a irmã, Malek, ambas de seis anos, estavam dadas como desaparecidas mas, por milagre, foram encontradas pelas equipas de socorro escondidas no último piso da torre Grenfell. As duas meninas foram levadas para o hospital, onde estão a recuperar.

Os pais de Tazmin e Malek, Farah e Omar, assim como a irmã bebé, de seis meses, ainda estão desaparecidos





‘Super pai’ português salvou a mulher grávida e a filha mais nova antes de voltar a subir ao 21.º andar

Já é considerado um dos heróis da tragédia: Márcio Gomes, português de 38 anos, fez tudo o que podia para salvar a família e desobedeceu às ordens dos bombeiros.

O homem, que vivia no 21.º andar da torre, saiu com a família do apartamento e deparou-se com uma cortina de fumo espesso que enchia todos os corredores. A mulher, Andreia, de 37 anos está grávida e seguia a frente com a filha mais nova do casal, Megan, de 10 anos. Não muito atrás ia a filha mais velha, Luana, de 12 anos.

Marcio relata que ia com a família a descer os vários andares dos edifício, enquanto tropeçavam em corpos espalhados pelo chão. Quando chegou aos primeiros andares da torre, a família viveu novos momentos de horror. "Não se via nada porque o fumo era muito denso. Só quando chegámos cá abaixo é que vi que a Luana não estava connosco", explica. Contra as ordens dos bombeiros, que lhe disseram para não voltar a subir as escadas do edifício em chamas, Marcio voltou para dentro do inferno do fogo e conseguiu encontrar Luana. A menina tinha colapsado por inalação de fumo.

Os bombeiros ajudaram depois o homem a levar a menina para o exterior. A família foi assistida no hospital por inalação de fumo e teve alta na manhã desta quinta-feira. Sandra, por estar grávida, foi posta em coma induzido, para acelerar a recuperação. A mulher acabou por perder o bebé.





Mulher ligou à irmã a despedir-se

Nadia Choucair, o marido e as duas filhas, de 11 e 14 anos estão desaparecidos. A irmã da mulher conta que ainda consegui falar com a família ás 03h00. "Todos gritavam, só ouvi gritos. Disse-lhe para sairem dali o mais rápido possível, que tentassem encontrar as saídas de emergência. Rezei muito, por todos os que lá estavam", conta a irmã de Nadia.´





Manteve a calma enquanto o fumo lhe invadia a casa

Ahmed Chellat pede nas redes sociais que o ajudem a encontrar a irmã, Fouzia, o cunhado Aziz e os três filhos do casal, Nurhouda (na foto), Yassin e Mehdi. "Falei com a Fouzia pelas 02h00 e ela estava muito calma. Disse-me, sem nunca entrar em pânico que o fumo estava a entrar em casa. Já estive em todos os hospitais e ninguém sabe deles", conta o homem





Mãe e filho não conseguiram despedir-se da família

Zainab Dean e o filho Jeremiah, de apenas dois anos também estão desaparecidos. O irmão de Zainab, Francis, conta que conseguiu falar com a mulher durante o incêndio. "Ela ligou-me e disse que a torre estava a arder. Disse-lhe para sair dali pelas escadas mas os bombeiros tinham-na aconselhado a ficar em casa. Estava ao lado e um bombeiro que me tirou o telefone das mãos e lhe disse para ficar calma. Depois devolveu-me o telefone e disse para me despedir deles e dizer que os amava. Mas não consegui, a chamada foi abaixo", conta o irmão de Zainab.