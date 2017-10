Mulher rega amante do marido com água a ferver

Casal foi surpreendido a fazer sexo no sofá.

Hannah Stokes, de 24 anos, tinha começado um caso com Walter Fourie semanas antes de terem sido apanhados pela mulher do Oficial da Marinha, Monika Fourie, de 34 anos. Hannah sofreu queimaduras graves com





Uma mulher está acusada de entornar água a ferver em cima da jovem amante do marido, depois de os ter encontrado juntos, a fazer sexo no sofá da sua própria casa, em Plymouth, Devonn, em Inglaterra.Segundo o jornal britânico The Sun,a água quente - que foi fervida quando 'estranhamente calma', Monika fingiu que ia fazer uma chávena de chá - , ouviu o tribunal de Plymouth Crown, em Inglaterra.De acordo com os promotores de justiça, Walter Fourie estava no andar de cima quando tudo aconteceu, porque Monika pediu ao marido para subir até ao quarto para que ela pudesse interrogar a amante sobre a idade e a quantidade de filhos, após ter surpreendido o marido com a outra mulher. A mulher negou ter queimado a amante do marido com intenção, no entanto, confirmou tê-lo feito, mas acidentalmente.Segundo os júris do tribunal, Hannah Stokes sofreu queimaduras no pescoço, no peito e nas costas, fez uma cirurgia devido a um tímpano perfurado e ainda foi puxada pelos cabelos para fora de casa do casal. Tudo isto são acusações feitas pela amante à mulher de Walter."Eu vi-a cheia de raiva. Estava a deitar-me a baixo. Eu sabia que tinha feito algo de mal e a realidade é que tinha mesmo tido um caso com alguém", disse Hannah ao tribunal. "Mas agora que sai do estado de choque, eu sei que não merecia isto", acrescentou lavada em lágrimas.