Mulher revela segredo para acabar com inchaço abdominal

Barriga de Michelle chegava a parecer de grávida.

Michelle Middleton, de 30 anos, provou que o exercício físico não é sempre solução para tudo. A mulher passa muitas horas no ginásio mas nem os abdominais evitavam que o seu estômago inchasse e que parecesse estar grávida.Após alguns exames médicos, Michelle percebeu que sofria de uma distensão abdominal provocada por alguns alimentos que comia.Quando passou a ter cuidado com alguma alimentação, a mulher decidiu partilhar a sua experiência nas redes sociais. Em alguns dias, a mulher tornou-se um exemplo para muitas pessoas e ganhou milhares de fãs no Instagram."Se estava sozinha ou com amigos em casa a barriga não me incomodava. Mas era horrível quando tinha de estar em público ou de biquíni. Muitos dos alimentos da dieta que seguia incharam-me. Alguns eram os iogurtes, brócolos, couve-flor, espargos, maçãs, pêras e melância", escreveu a jovem à revista Cosmopolitan.Há também outros alimentos a evitar, segundo a nutricionista britânica Kirsten Crothers. Alguns deles são manga, mel, cebola e alho. O que acontece é que estes alimentos são decompostos no intestino grosso por bactérias do intestino, um processo conhecido por fermentação.Michelle deixou também de fazer alguns exercícios no ginásio. Trocou o seu plano de cardio por um com alguns exercícios de musculação.