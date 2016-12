Mulher sofre com tumores em todo o corpo

Hosineara Begum, natural do Bangladesh, sofre de uma doença rara que lhe provoca o aparecimento de tumores de vários tamanhos por todo o corpo.



Tudo começou quando Hosineara nasceu com uma pequena borbulha no lábio superior. Um curandeiro ofereceu-se para a retirar, acreditando que estaria a fazer o acertado, mas após a operação, começaram a aparecer abcessos ainda maiores por todo o corpo.



Segundo a lesada contou ao jornal Daily Mail, esta apresenta muitas dificuldades para executar as tarefas mais simples do dia-a-dia como caminhar, falar, comer ou vestir-se. "Os tumores doem-me bastante. Por vezes até sangram porque eu não consigo evitar coçar. A única maneira de acabar com este sofrimento é a morte", lamentou a bangladesa.

Conhecida na sua terra natal como a 'Senhora Batata', pelas dimensões dos seus tumores, Hosineara vive com o seu filho, depois de ter ficado viúva em 1986. Hosineara Begum adianta que o marido com quem estava casada desde 2006, não aguentou o estado para o qual a sua doença evoluiu e acabou por sucumbir a uma depressão profunda.









Sem tratamento ou medicamentos que aliviem a sua dor, Hosineara decidiu recorrer à medicina homeopática. "Aliviava-me um pouco mas tive que abandonar os tratamentos porque não tinha dinheiro. A única coisa que eu desejo agora é a morte para pôr um ponto final a este sofrimento", disse.



"Sinto-me uma estranha na minha própria terra. As pessoas afastam-se de mim, não me querem ver. As crianças têm medo de mim. Até o meu neto que só tem três anos chora quando me vê", contou em desespero.

