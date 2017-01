Mulher traída arrasta amante nua pela rua

Uma comerciante de Cubatão, em São Paulo, no Brasil, protagonizou na sexta-feira um momento insólito. Revoltada por ter apanhado o marido com outra mulher, arrastou a amante nua e à força pela rua e ainda cortou-lhe o cabelo enquanto os filhos gravavam o momento.

A cena chamou a atenção dos moradores do bairro que tiraram fotos e filmaram o momento antes da chegada da polícia.

Nas redes sociais, a mulher traída escreveu que quis dar uma lição às mulheres que se envolvem com homens casados.

"Vou mostrar como se faz com as talaricas [gíria brasileira usada quando uma mulher se relaciona com um homem comprometido] de homem casado. Acabei de apanhar essa vagabunda com o meu marido. Ex-marido a partir de hoje", escreveu a mulher.

Na mesma publicação, a comerciante confessou que também agrediu o marido, mas que ele fugiu.

Ao site brasileiro G1, a mulher, que prefere não se identificar, contou que já sabia da relação extraconjugal do marido e que, tanto o homem como a amante, sabiam que ela estava ciente disso.

"Os dois mentiam, até que eu vi. Já estavam mais que avisados. Muitas pessoas têm criticado a minha atitude, mas não sabem nada. Ela não é menor, tem 20 anos. Já levou de várias mulheres e não aprendeu. Eu trabalho, tenho casa, loja, mota e carro", disse.

A mesma publicação adianta que a vítima das agressões procurou a polícia e apresentou queixa contra a suspeita. Segundo a jovem, enquanto era arrastada pela rua, a agressora e os filhos sugeriam a quem assistia que a violassem como vingança.

Durante o depoimento, a jovem afirmou que foi enganada pelo homem que garantia estar separado da mulher. O relacionamento extraconjugal durava há seis meses e os dois foram apanhados na casa de um amigo dele.

A mulher traída poderá responder agora por oito crimes: ameaça, lesão corporal, injúria, difamação, violência doméstica, delito de intolerância, violência contra a mulher e tortura. A pena pode chegar aos 10 anos de prisão.





