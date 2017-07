Mulher traída destrói carro do ex-marido com um martelo

Ataque filmado terá sido motivado por ciúmes. Filhos estavam no interior e ficaram feridos.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 17:09

Uma mulher de nacionalidade dominicana foi filmada a destruiu o carro do ex-marido com um martelo, num ataque de ciúmes. A cena foi filmada pelo homem dentro do carro, onde também seguiam os filhos do casal, que ficaram feridos no acesso de fúria da mãe.

Tudo aconteceu em Nova Jérsia, nos EUA. As imagens mostram a mulher de martelo na mão a destruir todos os vidros do carro à martelada. O homem grita-lhe para ela ter "cuidado com os filhos", mas a mulher enfurecida não lhe faz caso e continua o ataque. As crianças gritame choram, em pânico, dentro do carro.

Os filhos, um menino e uma menina, de três e cinco anos, acabam por ser atingidos por estilhaços de vidro e uma das crianças acaba por ficar a sangrar de um braço. A mãe retira os dois filhos do carro e leva-os no seu veículo.

"Vais apodrecer na prisão, estás a ouvir?", diz o homem antes da ex-mulher arrancar com os filhos no carro.

O casal terá recentemente iniciado o processo de divórcio e a mulher descobriu que o ex-marido a tinha traído quando ainda estavam casados.

De acordo com o Daily Mail o homem denunciou imediatamente o ataque da ex-mulher às autoridades. Esta terá garantido que se entregava numa esquadra até esta terça-feira, o que não veio a acontecer. É considerada fugitiva e já está a ser procurada pela polícia de Nova Jérsia.