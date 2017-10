Mulher viaja nua pela Austrália e mostra fotos nas redes sociais

'a.girl.naked' já tem mais de 73 mil seguidores.

Uma mulher holandesa resolveu postar fotografias a fazer nudismo no Instagram, enquanto viaja pela Austrália. O objetivo é provar que "fazer nudismo não é sexual, nem estranho". A sua conta chama-se 'a.naked.girl'.



Sterre tem 21 anos, é loira, alta, magra, e anda nua a passear pela Austrália. Devido a todas estas características não é de estranhar que se tenha tornado um sucesso no Instagram.

Desmitificar o conceito de nudismo, visto de maneira estranha e com pudor, é o que a holandesa pretende, publicando fotos ousadas, apenas do seu corpo marcado pelas linhas do biquíni, e usando poucos acessórios, tais como um chapéu-de-sol e uma mochila. Escusado será dizer que as fotografias estão a provocar uma 'tempestade' no Instagram.

Sterre usa em todas as fotos duas hashtags que a contradizem: #sexygirl e #sexy. Estes links não são a melhor escolha para quem está a tentar passar uma mensagem de que o nudismo não é algo necessariamente sexual. Alguns comentários sugerem que a 'instagrammer' está a falhar na sua missão.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a holandesa disse ter sido inspirada por uma página da Internet chamada 'Get Naked Australia', que mostra pessoas nuas a passear pelo país. "Andar nua ainda faz com que outras pessoas se sintam desconfortáveis", contou Sterre. "É uma pena que nem todas as pessoas vejam o prazer de fazer nudismo de uma maneira não-sexual", acrescentou.

"Eu comecei o meu Instagram sem nenhum propósito, mas rapidamente comecei a ter um, devido aos muitos comentários e perguntas que recebia", confessou a holandesa, justificando o objetivo que a sua página tem neste momento.