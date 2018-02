Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher violada pelo pai em criança obrigada a cuidar dele na velhice

Mulher de 68 anos não consegue perdoar o progenitor.

17:54

Uma mulher do Reino Unido revelou a sua triste história de vida numa carta enviada ao jornal The Sun. "O meu pai abusou sexualmente de mim várias vezes quando eu era criança. Só parou de o fazer quando eu decidi contar tudo à minha mãe. Agora ele está velho e precisa dos meus cuidados, mas eu não consigo esquecer o que ele me fez", explica.



Atualmente com 68 anos, a mulher recorda o momento em que contou os abusos dos quais era vítima à sua tia (irmã do pai), que lhe deu de imediato uma bofetada no rosto.



"O meu pai tem 82 anos. A minha mãe já morreu e não há mais ninguém que possa cuidar dele, logo sinto-me obrigada a assumir esse papel. Mas eu não consigo esquecer o que ele me fez", lamenta.



A mulher confessa que chega mesmo a desejar que o pai morra, pensamento que tenta contrariar.