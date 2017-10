Mulher violada por predador sexual perde bebé

Michael Banks Gray agrediu, violou e ameaçou a vítima durante sete anos.

Uma mulher revelou a história de terror que viveu com Michael Banks Gray, homem que foi acusado de violação a pelo menos oito mulheres e que se encontra detido.

A vítima, natural de Lochgelly, Escócia, que recusou ser identificada, conta que Gray a ameaçou durante sete anos. Segundo jornal Daily Record, o homem terá sido agressivo com ela desde o início da relação, chegando mesmo a agredi-la com uma garrafa e a espancar-lhe o rosto.

"Ele tentou fazer sexo comigo, mas eu disse que não. Mas vi o olhar dele, cheio de raiva, e pensei: ‘Eu preciso de o deixar fazer’", disse ao Daily Record. Segundo contou, o homem agrediu-a com vários objectos e acusou-a de ter estado com outro homem. A vítima foi violada com garrafas e até com um taco de snooker.

Passado uma semana das agressões, a mulher descobriu que estava grávida mas, dois dias depois, começou a sangrar e fez um aborto espontâneo, consequência da violência de que foi alvo.

A vítima mostra-se arrependida por não ter dito nada antes. "Queria ter sido corajosa o suficiente para o ter denunciado mais cedo, mas estava com muito medo", afirma. "Pensei que ninguém acreditava em mim porque era a minha palavra contra a dele, como acontece muitas vezes nestes casos".

Nas declarações que fez, a mulher comparou a situação que viveu com o escândalo de Hollywood, onde o produtor Harvey Weinstein foi acusado de abusos sexuais por várias mulheres, referindo que "Não importa quem é o homem ou quão poderoso é, as mulheres devem falar quando são abusadas".



Debra Forrester, inspetora-chefe da polícia, também falou sobre o caso. "Michael Gray é um homem perigoso e cometeu vários crimes violentos e sexuais contra mulheres que confiaram nele ao longo de 25 anos. A coragem das vítimas que falaram contra ele deve ser elogiada e espero que encoraje outras pessoas que sofrem de abusos a ter confiança de que serão levados a sério, pela polícia", disse ao Daily Record.