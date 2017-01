Mulher violada por três homens em direto no Facebook

Três homens foram detidos na Suécia pela suspeita de terem violado uma mulher, transmitindo o crime em direto no Facebook. O caso aconteceu este domingo na cidade de Uppsala e está a chocar o país.



Esta segunda-feira, a polícia fez um apelo a quem possa ter as imagens que as entregue às autoridades, que dizem ter "algumas fotografias", mas nenhuma imagem que comprove o ataque.



Josephine Lundgren, que viu a transmissão no Facebook, conta ao jornal 'Expressen' ter visto a transmissão na rede social. "Os homens estavam armados e arrancaram a roupa da mulher, submetendo-a vários atos sexuais.





Os três homens foram detidos pela polícia num apartamento de Uppsala. Têm as idades de 18, 20 e 24 anos. A vítima tem 30 anos. As imagens foram transmitidas num grupo fechado do Facebook com centenas de membros. Os atacantes filmaram a violação mesmo até à chegada da polícia, que recebeu diversos alertas na manhã de domingo. Conta quem viu que a transmissão só foi interrompida precisamente quando um dos agentes entrou no apartamento onde terá ocorrido o crime. O agente foi filmado e essa imagem está a ser divulgada. A cena foi vista por dezenas de utilizadores do Facebook, alguns dos quais escreveram comentários sarcásticos enquanto decorria a agressão sexual.



O vídeo original foi apagado, mas circulam algumas imagens nos media que mostram os suspeitos armados. A polícia pagora obter o vídeo original.