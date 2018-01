Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulheres assediadas em jantar de beneficência

‘Financial Times’ fez reportagem encoberta no evento.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:46

A primeira-ministra britânica, Theresa May, afirmou-se "chocada" com uma reportagem do ‘Financial Times’ que revelou casos de assédio sexual num evento de angariação de fundos reservado a homens.



Os abusos tiveram lugar no Dorchester Hotel, em Londres, onde decorreu, em grande secretismo, o jantar benemérito do Presidents Club.



A organização contratou 130 mulheres como ‘hospedeiras’, exigiu que vestissem roupa negra sexy e forçou-as a assinar um acordo de confidencialidade. Durante o jantar, tinham de ‘manter os convidados felizes’.



Duas jornalistas fizeram-se passar por hospedeiras e testemunharam o assédio, que foi de apalpões às jovens, a convites para sexo, piropos insultuosos, e houve até um caso em que um convidado exibiu o pénis.



O hospital pediátrico ‘Great Ormond Street’, um dos beneficiários do evento, que decorre há 33 anos, vai devolver doações anteriores e vários patrocinadores vão retirar apoio ao Presidents Club.