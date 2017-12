Mulheres de pernas abertas pelo feminismo

A polémica atriz Bella Thorne tem levantado várias bandeiras feministas. Desde o movimento pela ‘libertação’ do mamilo à luta contra o ideal da mulher ‘perfeita’, a atriz não se coíbe de se mostrar sem maquilhagem, despida, com a depilação por fazer. Foi uma das primeiras a manifestar-se contra o hábito dos homens de se sentarem com pernas abertas nos transportes públicos e, por isso, mostra que as mulheres são capazes de fazer o mesmo.

O hábito masculino de ir nos transportes públicos com as pernas excessivamente abertas foi apelidado nos EUA de ‘manspreading’. Vozes femininas depressa se levantaram contra a prática e foi criado um movimento de resposta: o ‘womanspreading’.

A ideia é mostrar que as mulheres ocupam lugar igual ao dos homens (literalmente) ao mesmo tempo que mostra a rotura com a etiqueta, que diz que as senhoras não se devem sentar de pernas abertas. Já são milhares de fotografias com mulheres de pernas abertas, depois de várias figuras públicas terem ‘aderido’ ao movimento.