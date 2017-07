Mulheres em despedida de solteira expulsas de avião da Ryanair

Grupo acusado de estar alcoolizado a gritar e a insultar passageiros. Momento foi filmado.

Por Pedro Zagacho Gonçalves | 19:44

Um grupo de mulheres que estava a festejar uma despedida de solteira acabou expulso de um voo da Ryanair depois de vários passageiros terem feito queixa. As mulheres estavam alcoolizadas num voo que fazia a ligação entre Liverpool, no Reino Unido, e Alicante, Espanha.

O grupo da despedida de solteira tinha estado a beber e, segundo os passageiros, "estavam a fazer muito barulho, a dizer asneiras e a insultar toda a gente".

Um dos passageiros filmou o momento em que os assistentes de bordo expulsam as mulheres do avião, assim que este aterra em Alicante. Uma das mulheres do grupo, uma das damas de honor, grita às amigas para se sentarem e não fazerem caso mas, após trocar algumas palavras com os assistentes de bordo, acaba por pedir às outras mulheres que "vão buscar as malas", informando-as que estão "a ser corridas" do avião.

Quando as mulheres estão a sair os outros passageiros aplaudem. Segundo um comunicado depois emitido pela Ryanair, a polícia já estava à espera do grupo que "causou vários distúrbios a bordo". "A aeronave aterrou normalmente e as autoridades removeram e detiveram as mulheres deste grupo. A segurança e conforto dos nossos passageiros e equipa é a nossa prioridade e não toleramos comportamentos desordeiros seja em que momento for", adianta o porta-voz da companhia aérea, remetendo qualquer esclarecimento para a polícia local.