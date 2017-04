Mulheres querem menos sexo que parceiros

Um estudo da Open University e da Universidade de Huddersfield, no Reino Unido, revelou que uma em cada três mulheres britânicas, com relacionamentos sérios, admitem ter menos interesse por sexo que os parceiros.

Apesar disto, não consideram que a relação seja infeliz, acreditam que é normal os homens terem mais desejo.

"O interessante é que os casais acreditam que as diferenças de frequência e desejo sexual são apenas parte do ciclo de relacionamentos e não são vistos como algo significativo", disse ao Daily Mail Jacqui Gabb da Open University.

Ainda assim o sexo feminino considera que as relações sexuais são uma parte importante dos relacionamentos.

O estudo revelou também que no início das relações apenas uma em cada cinco mulheres não dá tanta importância ao sexo como o parceiro. O que modifica com o passar do tempo.

Depois de 16 anos de relação, o nível de desejo sexual nas mulheres desce para quase metade comparado com o dos parceiros.





A investigação garante ainda que apenas um em cada dez homens confessa deseja ter menos sexo que as parceiras.

Foram entrevistadas cinco mil pessoas com idades entre os 16 e os 65 anos que estavam em relacionamentos.

