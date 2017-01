Multimilionários valem 400 mil milhões

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Há oito homens no Mundo que têm nas suas mãos tanto dinheiro como a metade mais pobre da população global. Estes multimilionários controlam uma fortuna avaliada em cerca de 400 mil milhões de euros, um valor que equivale à riqueza total das 3,6 mil milhões de pessoas mais pobres do Mundo, revela o relatório da Oxfam, divulgado na segunda-feira.A par de Bill Gates, que lidera com uma fortuna de mais de 70 mil milhões de euros, de Amancio Ortega, o dono da Zara, e Warren Buffett, atual chefe executivo da Berkshire Hathaway, entram na lista dos mais ricos nomes como Carlos Slim, o magnata mexicano de telecomunicações, Jeff Bezos, fundador da Amazon, e Mark Zuckerberg, o fundador do Facebook.O fosso continua a alargar-se: em 2010 era preciso combinar a fortuna de 43 das pessoas mais ricas do Mundo para igualar a metade mais pobre do Globo e, no ano passado, bastava juntar nove multimilionários. Em Portugal, o homem mais rico, Américo Amorim, chega apenas ao patamar dos 3 mil milhões de euros. E Portugal demora mais de dois anos para produzir a riqueza avaliada em 400 mil milhões de euros.