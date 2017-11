Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Múmia bem preservada do período greco-romano encontrada no Egito

Cadáver estava num caixão de madeira e foi encontrada perto de um mosteiro na aldeia de Qalamchah.

Por Lusa | 16:46

Uma equipa de arqueólogos russos descobriu a sul do Cairo uma múmia bem conservada do período greco-romano, anunciou esta terça-feira o Ministério das Antiguidades do Egito.



A múmia estava num caixão de madeira e foi encontrada perto de um mosteiro na aldeia de Qalamchah, cerca de 80 quilómetros ao sul da capital, precisou o Ministério em comunicado.



A equipa "encontrou num caixão uma múmia bem preservada, envolta em linho, o rosto coberto com uma máscara humana com desenhos azuis e dourados", diz-se no comunicado, no qual não se cita a data da descoberta.



Segundo Mohamed Abdel Latif, assessor do ministro, que é citado no comunicado, os arqueólogos fizeram uma primeira restauração da múmia e do caixão.



O grupo russo trabalha há sete anos na região, onde há monumentos do período islâmico e copta além do período greco-romano (330 a 670 antes de Cristo).