Muro entre México e EUA será construído em dois anos

O novo secretário para a Segurança Interna dos Estados Unidos disse à estação de televisão Fox News que o muro entre o México e a fronteira norte-americana deve estar concluído dentro dos próximos dois anos.



"O muro vai ser inicialmente construído onde for necessário e depois vai ser prolongado. Esta é a forma como eu vejo o assunto", disse John Kelly à Fox News.



"Espero sinceramente que esteja concluído nos próximos dois anos", disse o novo responsável pela Segurança Interna da Administração dos Estados Unidos.





O presidente Donald Trump ordenou a construção de um muro de 3.200 quilómetros na zona de fronteira entre os Estados Unidos e o México justificando que se trata de uma medida para impedir "a entrada de emigrantes, droga e criminosos" em território norte-americano.Kelly acrescentou que a proteção da fronteira corresponde a um "plano faseado" que inclui barreiras físicas assim como sensores eletrónicos e outras "coisas do género".O novo responsável pela Segurança Interna, oficial reformado da Marinha dos Estados Unidos, recordou que Trump tem toda a autoridade legal para a construção do muro.A Casa Branca estima que a construção da nova barreira pode custar entre quatro a dez mil milhões de dólares (pouco mais de nove mil milhões de euros) mas uma publicação do MIT Technology Review prevê que o custo do muro pode ser mais elevado.Kelly mostrou-se otimista sobre os "aspetos financeiros" do projeto."Creio que os fundos vão surgir com brevidade" disse acrescentando que a construção do muro pode "começar nos próximos meses".