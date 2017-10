Causa da morte ainda não foi divulgada.

03.10.17

A modelo Vitória Chaves, de 29 anos, foi encontrada morta na madrugada desta segunda-feira, em Porto Alegre, no Brasil. As causas da morte ainda não foram divulgadas.

Vitória era conhecida como musa do hipismo no Rio Grande do Sul. A modelo era uma das diretoras da Sociedade Hípica de Porto Alegre.

De acordo com o site brasileiro G1, o óbito foi declarado por um médico e não foi comunicada à polícia.