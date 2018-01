Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Museu oferece a Trump uma sanita de ouro chamada "América"

Presidente dos EUA queria um quadro de Van Gogh, mas o seu pedido foi recusado.

Por Catarina Figueiredo | 11:10

Donald Trump queria ornamentar as paredes da Casa Branca com a obra "Paisagem com Neve", uma pintura do artista holandês Van Gogh. Para satisfazer esse pedido, os representantes da Casa Branca enviaram um e-mail ao Museu Guggenheim de Nova Iorque, estabelecimento que acolhe o famoso quadro.



Perante este pedido, a curadora da conhecida instituição artística decidiu fazer uma contra-oferta. Segundo o que o The Washington Post apurou, Nancy Spector negou o pedido de Trump e optou por oferecer uma sanita feita com ouro de 18 quilates para ornamentar a residência oficial do presidente.



Batizada de "América", a peça foi criada pelo artista italiano Maurizio Cattelan, e faz parte de uma exposição de arte contemporânea interativa que o museu nova-iorquino hospedou durante um ano e cujo término coincidiu com o pedido da Casa Branca.



A exposição convidava os visitantes do museu a "utilizarem a arte" e de acordo com o criador, o significado artístico da sanita só faria sentido quando esta fosse usada, uma vez que representava a excessiva riqueza dos EUA.



De acordo com a imprensa americana, a curadora escreveu no corpo do e-mail que a sanita estava disponível "caso o presidente e a primeira-dama tivessem algum interesse em instalá-la na Casa Branca", como um "empréstimo de longo prazo". Até ao momento, Trump ainda não reagiu à oferta do museu.