Músico dos Coldplay surpreende fã com cancro

O músico dos Coldplay Chris Martin está a emocionar a Internet com mais um gesto solidário. O artista britânico, que está nas Filipinas para um conjunto de concertos, visitou um fã com cancro num hospital de Manila.

Chris Martin teve conhecimento da situação de Ken Valiant Santiago, um estudante de medicina que tem cancro em estado avançado, através de uma carta que o irmão do jovem colocou nas redes sociais.

De acordo com a ABS-CBN News, na publicação, o irmão mais velho revelava que o universitário acordou de madrugada para conseguir garantir uma entrada VIP para o concerto dos Coldplay na capital das Filipinas, mas por causa da doença não podia ir ao evento.

"Ele não mostra que está triste, diz que está tudo bem. Mas nós sabemos que ele gostava realmente de lá estar", lê-se na publicação.

"Mesmo no hospital, o seu hobby é tocar as músicas dos Coldplay todos os dias. As suas músicas preferidas são A Sky Full of Stars, Adventure of a Lifetime, Hymn for the Weekend e Everglow. Estou a escrever esta carta para perguntar à sua banda preferida se podem dar um 'olá' ou mandar uma mensagem para ele se sentir melhor", lê-se na carta aberta publicada no Facebook.

Em poucos dias, a publicação chegou a milhares de pessoas entre as quais a responsável por organizar o concerto da banda britânica em Manila, capital das Filipinas.

Rhiza Pascua falou com Chris Martin e, poucas horas antes do concerto, o músico aproveitou o tempo livre para surpreender o fã.

Devido à doença, Ken não conseguiu conversar com Chris mas expressou a sua gratidão através de uma mensagem escrita num quadro.

Além de ter convivido um pouco com o fã, o músico também o presenteou com algumas ofertas.





O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito