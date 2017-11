Rapper e youtuber norte-americano tinha lançado o primeiro álbum em setembro.

I’ve been expecting this call for a year. Mother fuck — Chase (@RealChaseOrtega) 16 de novembro de 2017

O rapper e youtube Lil Peep, de 21 anos, morreu esta quarta-feira devido a uma overdose.A morte do músico foi confirmada pelo manager, Adam Grandmaison, que admitiu já estar à espera da notícia há um ano.Lil, cujo nome verdadeiro é Gustav Ahr, lançou o primeiro album em setembro com o nome "Come Over When You're Sober'. O música cresceu em Nova Iorque e cresceu na carreira com a ajuda do Youtube, onde divulgava as suas músicas.